Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2'si Polis Toplamda 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2'si Polis Toplamda 6 Kişi Yaralandı

Elazığ\'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2\'si Polis Toplamda 6 Kişi Yaralandı

Elazığ Diyarbakır karayolunda meydana gelen feci kazada, bir ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si polis toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.05.2024 13:53  Güncelleme: 13:56
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ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 2'si polis toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Diyarbakır karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a psikolojik rahatsızlığı bulunan hastayı getiren C.D. idaresindeki 21 ABT 378 plakalı ambulans ile M.S.D. idaresindeki 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2'si polis, 2'si sağlık personeli olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2'si Polis Toplamda 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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