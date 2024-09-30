Elazığ'da Asayiş Denetimlerinde 285 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Asayiş Denetimlerinde 285 Gözaltı

Elazığ\'da Asayiş Denetimlerinde 285 Gözaltı

Elazığ'da son haftada 293 olayda, 285 kişi yakalanırken, 6.9 milyon lira ceza kesildi.

30.09.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 293 olaya karışan 285 kişi yakalandı. Ayrıca, 62 bin 810 şahıs ve 34 bin 844 aracın kontrol edildiği denetimlerde 6 milyon 890 bin lira ceza kesildi.

Elazığ Valiliği, kentte 23-29 eylül tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, 62 bin 810 şahıs ve 34 bin 844 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde aranması olan 358 kişi yakalanırken 24'ü tutuklandı. Kontrol edilen 3 bin 117 araca ise toplamda 6 milyon 890 bin 954 TL cezai işlem uygulandı ve 275 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meydana gelen 293 olayda 285 şahıs yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmış, 16 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Asayiş uygulamalarında 62 bin 810 şahıs ve 34 bin 844 araç kontrol edilmiştir. Aranması olan 358 şahıs yakalanmış, 24 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 117 araca toplam 6 milyon 890 bin 954 TL cezai işlem uygulanmıştır. 275 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 adet tabanca, 2 adet tüfek, 160 adet fişek, 2 adet tabanca şarjörü, 4 adet kesici alet, 17 adet kaçak cep telefonu, 49 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda bin 353 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 50 bin 302 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. İlimizde 30 trafik kazası meydana gelmiştir, 64 kişi yaralanmıştır. Bu süre zarfında kaybolan 9 şahıs, 2 adet otomobil ve 2 adet motosiklet bulunmuştur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Denetimlerinde 285 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:34 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası “Kırbaç gibi vurmuş“ Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 19:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Denetimlerinde 285 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement