Elazığ'da bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı

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Elazığ'da binanın havalandırma boşluğunda yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Rahmi Onur Sokağında bulunan 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.