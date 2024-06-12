Elazığ'da bir evin mutfağında çıkan yangın sonucunda 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
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Elazığ'da bir evin mutfağında çıkan yangın sonucunda 2 çocuk dumandan etkilendi

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangın, ev sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucunda 2 çocuk dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı.

12.06.2024 16:57
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Elazığ'da bir evin mutfağında çıkan yangın sonucunda dumandan etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evin mutfağında yangın çıktı. Yangın, ev sakinlerinin müdahalesi ile söndürülürken 2 çocuk dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir evin mutfağında çıkan yangın sonucunda 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da bir evin mutfağında çıkan yangın sonucunda 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
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