Elazığ'da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü

Elazığ'da bir kadının eli kesilince, geç gelen eniştesiyle tartışan bir şahıs, eniştesini döverek öldüresiye yaraladı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, hastaneye götürülerek tedavi edildi ve şikayetçi olmadığını ifade etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

04.06.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Şehit Mehmet Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde eli kesilen kadın, eşi K.T.'yi arayarak kendisini hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi. Eve geç gelen K.T.'yi kapıda kayınbiraderi A.R.A. karşıladı. "Kız kardeşimin eli kesilmiş neden gelip hastaneye götürmüyorsun" diyen A.R.A. ile eniştesi K.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs eniştesine tekme ve yumruklarla saldırdı. Eniştesini yere yatıran şahıs, defalarca kafasına yumruk ve tekme attı. Adamın bağrışları sonucunda dışarı çıkan yeğeni, kız kardeşi ve yoldan geçenlerin müdahalesi ile şahıs kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülerek tedavisi yaptırılan şahıs, şikayetçi ve davacı olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İnceleme, Elazığ, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:08 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da bir şahıs, yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesini öldüresiye dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement