Elazığ’da cuma namazı çıkışında dilencilere operasyon

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cuma namazı çıkışında dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.