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Elazığ'da çarpışan otomobillerden birisi yan yattı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BBD 392 ile 23 ACG 378 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 ACG 378 plakalı otomobil devrildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.