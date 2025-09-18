Elazığ\'da Darp Olayı!

Elazığ'da kimliği tespit edilemeyen şahıslar, araçla husumetlilerinin yolunu kesip darp etmeye başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen 5 şahıs, daha önce tartıştıkları ortaya çıkan 3 kişinin yolunu araçla keserek darp etmeye başladı. Bir süre kavga eden grup esnafların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinen kaçtı. Olayı gören esnafların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilerek yaralanan kişiler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ