Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu! Saatlik kazançları dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu! Saatlik kazançları dudak uçuklattı

Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu! Saatlik kazançları dudak uçuklattı
23.08.2025 11:42  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yapılan operasyonda cami önleri ve yoğun bölgelerdeki dilenciler yakalandı. Dilencilerin saatlik kazancının 500 lira civarında olduğu tespit edildi.

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Müdürlükte üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda dilencilerin saatlik kazancının ise 500 lira civarında olduğu tespit edildi.

Yakalanan dinlencilerin saatlik kazancı dudak uçuklattı
Yakalanan dinlencilerin saatlik kazancı dudak uçuklattı
Yakalanan dinlencilerin saatlik kazancı dudak uçuklattı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Zabıta, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu! Saatlik kazançları dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez İstanbul’da İşte ilk görüntüleri Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri
Cumhurbaşkanlığı’na yürümek isteyen memurlara polis engeli Cumhurbaşkanlığı'na yürümek isteyen memurlara polis engeli
Rapçi Çakal’a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı Rapçi Çakal'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı
Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Mardin’de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray’dayım Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
Memleketinde yaşama hayali acı sonla bitti, tadilatını yaptığı evde göçük altında kaldı Memleketinde yaşama hayali acı sonla bitti, tadilatını yaptığı evde göçük altında kaldı
Çakal’a silahlı saldırıda yeni detay: Fotoğraf çektiremeyince sinirlendi, alkol alıp ateş etti Çakal'a silahlı saldırıda yeni detay: Fotoğraf çektiremeyince sinirlendi, alkol alıp ateş etti

14:05
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı’na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye’nin güvencesidir
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir
10:12
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2025 14:42:41. #7.12#
SON DAKİKA: Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu! Saatlik kazançları dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.