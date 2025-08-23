Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu! Saatlik kazançları dudak uçuklattı

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Müdürlükte üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda dilencilerin saatlik kazancının ise 500 lira civarında olduğu tespit edildi.