Elazığ\'da Dilenci Zabıta Ekiplerinden Kaçtı

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Elazığ'da bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce "Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim" diyerek kaçması kameralara yansıdı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Halkın yoğun olduğu sokak ve caddelerde çalışma yapan ekipler, gün boyu dilenci yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce "Dişim ağrıyor hastaneye gideceğim" diyerek kaçması ise kameralara yansıdı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Dilencilere yönelik çalışmaların süreceği ifade edildi. - ELAZIĞ