Elazığ'da bayram öncesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Üst geçit merdivenlerinde mendil satarak dilenen ve zabıta ekiplerine yakalanan şahıs, "Abi kaç yıldır oturuyorum beni kimse yakalayamadı. Şans ben oturdum siz geldiniz. Koşmasınlar yakalıyorlar ve sonra zaten salıyorlar" demesi dikkat çekti.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Raman Ayı boyunca dilencilere göz açtırmayan ekipler, bayram öncesi dilenci operasyonuna çıktı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, AVM, cami ve hastane önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Üst geçit merdivenlerinde mendil satarak dilenen R.K.'de ekipler tarafından yakalandı. Ekip otosunda zabıtalar ile muhabbet eden R.K. kaç yıldır dilendiğini fakat ilk defa yakalandığını söyledi. Özellikle bir zabıtanın çok hızlı koştuğunu vurgulayan şahıs, "Koşmasınlar yakalıyorlar ve sonra zaten salıyorlar" demesi ise dikkat çekti.
R.K., "Abi kaç yıldır oturuyorum, dileniyorum beni kimse yakalayamadı. Ben şansa oturdum siz geldiniz. Biliyorum hangisi zabıta veya değil, adamın peşinde koşan abiyi 4 kere gördüm. Onun yüzünden kaçmadım, ilk defa yakalandım. Ablayı yakalamak için nasıl koştu. Bende koşsaydım beni de hemen yakalardı. Orucum, nefesim kesilirdi. Koşmasınlar yakalıyorlar ve sonra zaten salıyorlar" dedi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Dilencilere Operasyon: 'Koşmasınlar Yakalıyorlar ve Sonra Zaten Salıyorlar' - Son Dakika
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