Elazığ'da ekimde 375 trafik kazasında 230 yaralı ve 5 ölü kaydedildi - Son Dakika
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Elazığ'da ekimde 375 trafik kazasında 230 yaralı ve 5 ölü kaydedildi

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Elazığ\'da ekimde 375 trafik kazasında 230 yaralı ve 5 ölü kaydedildi
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Emniyet verilerine göre Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 375 trafik kazasında 230 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 161'i yaralanmalı, 214'ü maddi hasarlı olurken sürücü hataları arasında hızın yol ve hava koşullarına uydurulmaması yer aldı.

Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 375 kazada 230 kişi yaralanırken 5 kişi de hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ekim ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. Buna göre, kentte meydana gelen 375 kazada 230 kişi yaralanırken 5 kişi de hayatını kaybetti. Kazaların 161'i yaralanmalı olurken, 214'ü ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da ekimde 375 trafik kazasında 230 yaralı ve 5 ölü kaydedildi - Son Dakika
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