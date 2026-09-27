Elazığ'da el freni çekilmeyen otomobil refüje çarpıp tarlaya girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
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Elazığ'da el freni çekilmeyen otomobil refüje çarpıp tarlaya girdi, o anlar kamerada

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Elazığ\'da el freni çekilmeyen otomobil refüje çarpıp tarlaya girdi, o anlar kamerada
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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde el freni çekilmeyen otomobil geri geri ilerleyip refüje çarptı, kaldırıma çıkıp tarlaya girdi. Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün geri manevra yapması ve o sırada başka araç ile yayanın geçmemesi faciayı önledi, anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, cadde boyu metrelerce ilerleyip tarlaya uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden bırakılan otomobil aniden hareket etti. Geri geri ilerleyerek caddeye giren araç, refüje çarparak uzun bir süre caddede ilerledi. Ardından kaldırıma çıkan araç, tarlaya girerek durabildi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü ise aracın üzerine doğru geldiğini görünce geri manevra yaptı. O anda başka bir aracın ve yayanın geçmemesi facianın önüne geçti. Yaşanan olay kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da el freni çekilmeyen otomobil refüje çarpıp tarlaya girdi, o anlar kamerada - Son Dakika
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