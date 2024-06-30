Elazığ'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Elazığ'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaşamını Yitirdi

Elazığ\'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaşamını Yitirdi

Elazığ'da, eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

30.06.2024 22:09
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Elazığ'da eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay'ı (27) 13 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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