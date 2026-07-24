Elazığ’da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Salıbaba Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin içerisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.