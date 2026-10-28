Elazığ\'da Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde panelvan yanarak kullanılamaz oldu

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde panelvan yanarak kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde park halindeki panelvan, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.
Elazığ'da park halindeki panelvan alev alev yanarken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki panelvan, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yaptıkları ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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