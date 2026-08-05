Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

Elazığ\'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
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Elazığ'da polis, asayişi sağlamak için geniş çaplı denetim yaptı, aranan şahıslar yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda birimin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması yaptı. İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın da katılım sağladığı ve çok sayıda polisle eş zamanlı olarak yürütülen uygulamada, belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler ve narkotik köpekler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan şahıs ve araçlara yönelik yasal işlem uygulandı. Aynı zamanda eğlence mekanları ve çevreleride denetlendi. İşletmelerin yasal yükümlülüklere uygunluğu kontrol edilirken, satışa sunulan ürünler incelendi.

Uygulama kapsamında ekipler ayrıca, vatandaşlara ve sürücülere genel güvenlik kuralları başta olmak üzere asayiş olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması - Son Dakika

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