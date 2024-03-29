Elazığ'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Elazığ-Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

29.03.2024 20:39  Güncelleme: 20:42
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Elazığ'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 37 HD 864 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole uçtu. Araç elektrik direğine çarparak durabilirken kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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