3.Sayfa

Elazığ'da halk otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Baskil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 24 ABN 858 plakalı silobas dorse takılı tır ile Baskil Belediyesi'ne ait 23 ABR 802 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.