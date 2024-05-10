Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde olay yerine ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.05.2024 20:04
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç karşı şeride geçerek durabildi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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