Elazığ\'da yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, bin 540 adet boş ve bin 710 paket dolu makaron ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda F.B. isimli şüphelinin iş yerinde kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güneykent Jandarma Karakol Komutanlığınca şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucunda bin 540 paket bandrolsüz boş makaron ve bin 710 paket tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ