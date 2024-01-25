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Elazığ'da yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, bin 540 adet boş ve bin 710 paket dolu makaron bulundu. İstihbari çalışmalar sonucunda kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada, bandrolsüz makaronlar ve tütün dolu makaron sigaralar ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ\'da yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi
25.01.2024 - 11:23,
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Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, bin 540 adet boş ve bin 710 paket dolu makaron ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda F.B. isimli şüphelinin iş yerinde kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güneykent Jandarma Karakol Komutanlığınca şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucunda bin 540 paket bandrolsüz boş makaron ve bin 710 paket tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
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