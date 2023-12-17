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Elazığ'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı
17.12.2023 - 16:44,
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Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 23 FA 750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Hızını alamayarak karşı şeride geçen araç, M.G. idaresindeki 23 ED 758 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Orgeneral, Ataşehir, Elazığ, Son Dakika

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