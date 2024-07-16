Elazığ'da Kamyon Alev Alev Yandı

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Elazığ'da alev alev yanan kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, Elazığ- Malatya karayolu kapılara mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu güvenli noktaya park ederek araçtan indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken kamyon kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı. - ELAZIĞ