Elazığ'da Kamyon Yan Yattı, Sürücü Yaralandı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkıp yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 BR 514 plakalı kamyon, yoldan çıkıp yan yattı. Kasayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ