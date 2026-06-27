Elazığ\'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Elazığ-Pertek karayolunda parke taşı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 23 AFC 754 plakalı parke taşı yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ