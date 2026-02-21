Elazığ\'da Kaybolan Epilepsi Hastası Bulundu

Elazığ'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu ifade eden şahıs, jandarma tarafından bulanarak ailesine teslim edildi.

Bingöl'den Elazığ'a geldiğini belirten D.D. (57), epilepsi hastası olduğunu, yolunu kaybettiğini ve bulunduğu yeri bilmediğini ifade ederek jandarmadan yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın, Kalkankaya Köyü Çoban Çeşmesi mevkiinde, Elazığ-Bingöl Devlet Karayolu üzerinde olduğu tespit edildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan şahıs, tedbir amaçlı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından D.D., ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - ELAZIĞ