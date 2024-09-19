Elazığ\'da Kaza: 1 Yaralı

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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.