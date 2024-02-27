Elazığ'da maden ocağında göçük: 4'üncü işçi de kurtarıldı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. Göçük altında bulunan 4'üncü işçi de sağ olarak kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Alacakaya- Palu ilçesi sınırlarında bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan son işçi de ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. İşçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
"Hiç kimsenin tereddüdü olmasın olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek"
Kurtarma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Palu ilçemiz Kayaönü köyü sınırları içerisinde bulunan krom madeni işletmesinde meydana gelen göçük neticesinde 4 işçimiz göçük altında kalmıştı. İlk etapta bir tanesi süratle kurtarıldı. Arkasında arama kurtarma ekiplerimiz yer altında göçük altında kalan vatandaşa ulaşmak için yoğun bir gayret sarf ettiler. İki işçi kardeşimizi daha yaralı olarak çıkardılar ve hastaneye sevklerini sağladılar. Böylece 3 işçi kardeşimizi göçük altından çıkarmıştık. Kalan işçi kardeşimizi de tahliye etmek için yoğun çalışmalara devam edildi. Sıkışma nedeni ile çalışması zor bir alan olduğu için arama kurtarma ve tahliye ekiplerimiz de yeni bir sıkıntıya yol açmamak için emniyetli bir şekilde çalıştılar ve 4. İşçi kardeşimize de ulaştılar. Sözlü ve göz teması sağlanmıştı. Arkasından göçükten kaynaklanan malzemeyi bertaraf ederek kendisine ulaştılar. İlk tıbbi müdahalesini UMKE ekiplerimiz yer altında yaptı. Hamd olsun bilinci açık şuuru yerinde hayati tehlikesinin olmadığını değerlendiriyoruz. Hastaneye sevki gerçekleştirildi. Böylece 4 işçi kardeşimiz de kurtarmış olduk. Bu çalışmada faaliyette bulunan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Çok şükür can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Şu andan itibaren Palu Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikata başlandı. Bir taraftan o da devam edecek. İdari tahkikatlar da devam edecek. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın en ince ayrıntısına kadar incelenecek ve durum neyse açıklığı ile ortaya konulacak. İlk tespitler bir tahkimat göçüğü olduğu şeklinde. Bu bir krom madeni ocağı, kömür madeni ocakları ile karıştırmamak lazım. Bütün maden şirketleri yardıma koştular. Başarılı bir şekilde 4 kardeşimizi de çıkarmanın mutluluğunu yaşattılar" dedi.
Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da maden ocağında göçük: 4'üncü işçi de kurtarıldı - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?