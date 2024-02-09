Elazığ\'da Midibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 23 ADT 959 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ