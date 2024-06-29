Elazığ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

3.Sayfa

Elazığ'da sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi Ata Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı. - ELAZIĞ