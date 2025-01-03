Elazığ'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Elazığ\'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 696 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

03.01.2025 15:31
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 parça halinde 696,52 gram tütüne emdirilmiş kannabinoid maddesi, 4 parça halinde 25,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda piyasaya sürülmek üzere 15 parça halinde 696,52 gram tütüne emdirilmiş kannabinoid maddesi, 4 parça halinde 25,33 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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