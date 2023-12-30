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Elazığ'da Operasyon: 5 Kişi Hapis Cezasıyla, 2 Kişi Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Operasyon: 5 Kişi Hapis Cezasıyla, 2 Kişi Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler arasında ruhsatsız tabanca, esrar ve metamfetamin bulunuyor. Ayrıca, dolandırıcılık, basit yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından aranan 5 kişi de yakalandı. Toplamda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 6 kişi tutuklandı.

Elazığ\'da Operasyon: 5 Kişi Hapis Cezasıyla, 2 Kişi Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalandı
30.12.2023 - 17:47,
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 18 parça halinde toplam 681,84 gram esrar maddesi ve 2 parça halinde toplam 6,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay ceza alan 1 kişi, basit yaralama suçundan 7 ay ve 2 yıl arası ceza alan 3 kişi ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay ceza alan 1 kişi yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Operasyon: 5 Kişi Hapis Cezasıyla, 2 Kişi Uyuşturucu Ticaretiyle Yakalandı - Son Dakika


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