Elazığ'da orman yangınına havadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da orman yangınına havadan müdahale sürüyor

Elazığ'ın Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Helikopterler, Hazar Gölünden su alarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

20.06.2024 16:06
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Elazığ'da orman yangınına havadan müdahale sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, Hazar Gölünden su alan helikopterin de orman yangınına havadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gezin ile Tepecik köyleri sınırlarında bulunan Gozerik mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinemeyen bir nedenle saat 11.00 sularında Gezin'in Kışlacı Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın Tepecik köyüne kadar ilerledi. Yaklaşık 6 saattir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, Maden ve Sivrice belediyelerine bağlı ekipler, belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın geniş bir alana yayılırken, helikopterler, Hazar Gölünden su alarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: İHA

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