Elazığ\'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Maden ilçesi Kartaldere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastane kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ