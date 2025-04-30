Elazığ'da otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Maden ilçesi Kartaldere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastane kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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