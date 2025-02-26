Elazığ'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Elazığ\'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

26.02.2025 23:44
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş.S. idaresindeki Skoda marka 23 BZ 008 plakalı otomobil ile E.C. yönetimindeki Togg marka 12 TOG 023 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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