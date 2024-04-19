Elazığ\'da PKK\'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde intihar girişimi sonucu 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi intihar etmek için 4. kattan atladı ve cadde üzerinde yürüyen başka bir kişinin üzerine düştü. Olayda, hem intihar eden kişi hem de üzerine düşen kişi hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.