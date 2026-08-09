Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangında Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangında Küle Döndü

Elazığ\'da Seyir Halindeki Araç Yangında Küle Döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da seyir halindeki otomobil alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Keban karayolu Cip Mesire alanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangında Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Adana’da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti

10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 10:55:45. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Yangında Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.