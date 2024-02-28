Elazığ'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ\'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. arasında çıkan silahlı kavgada M.A. ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

28.02.2024 16:26  Güncelleme: 16:29
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Elazığ'da yolda karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. cadde üzerinde karşılaştı. S.Y., belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi M.A.'ya 6 el ateş etti. M.A. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan S.Y.'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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