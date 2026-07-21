Elazığ\'da Su Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan su yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar- Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 62 AAL 852 plakalı su yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ