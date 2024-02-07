Elazığ\'da Suç Örgütüne Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede örgüt elebaşılığını cezaevinde bulunan Ömer Faruk Bulut isimli şahsın yaptığı suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, uzun süredir takibi yapılan şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarına karıştığı tespit edildi.
Şüpheli şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde, haksız kazanç elde etmek için ateşli silah kullanmak suretiyle Elazığ genelinde nüfuz oluşturma eğilimindeki örgüt yöneticisi ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, birbirleriyle bağlantılı 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takip süresince ve operasyon tarihinde; 11 adet ruhsatsız tabanca,13 adet şarjör ve tabancalara ait 67 adet fişek, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 28 adet kartuş, 19,77 gram kokain maddesi, 58 adet sentetik ecza maddesi, 13 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca, örgüt tarafından gerçekleştirilmek üzere verilen talimata istinaden çok sayıda eylem hazırlığının önlendiği bildirildi. - ELAZIĞ
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