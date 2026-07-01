Elazığ'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Elazığ\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı
01.07.2026 21:49
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Elazığ-Bingöl karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, savrularak ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Bingöl, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

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