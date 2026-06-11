Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan hafif ticari aracın sürücüsü kameraya yansıdı.
Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Tehlikeli Makas Atan Sürücü Kamerada - Son Dakika
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