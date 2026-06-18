Tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 10 bin TL ceza

Elazığ'da trafiği tehlikeye atarak peş peşe tehlikeli şerit değiştiren sürücüye trafik ekipleri tarafından 10 bin TL ceza yazıldı.

Olay, 16 Haziran Salı günü Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafiği tehlikeye atarak peş peşe tehlikeli şerit değiştiren sürücü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ardından trafik ekipleri harekete geçti. KGYS tarafından tespit edilen sürücüye 10 bin TL idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ