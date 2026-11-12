Elazığ'da tekel bayide husumetlisini bacaktan yaralayan şüpheli aranıyor, 1 kişi yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da tekel bayide husumetlisini bacaktan yaralayan şüpheli aranıyor, 1 kişi yaralı

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Elazığ\'da tekel bayide husumetlisini bacaktan yaralayan şüpheli aranıyor, 1 kişi yaralı
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Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'taki tekel bayide kimliği belirlenemeyen bir şahıs, husumetlisini bacaktan silahla yaralayarak kaçtı. Olayda 1 kişi hastaneye kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da bir şahıs, husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

Olay, İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan E.D.'yi tekel bayide görünce belinden çıkardığı tabancayla bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da tekel bayide husumetlisini bacaktan yaralayan şüpheli aranıyor, 1 kişi yaralı - Son Dakika
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