Elazığ\'da Ters Yön Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Elazığ'da ters yöne giren otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönde ilerleyen Hyundai marka 23 FA 898 plakalı otomobil, 23 AEY 426 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet, park halindeki Fiat marka 47 PK 285 plakalı aracın altına girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ