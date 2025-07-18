Elazığ\'da Trafik Ekiplerinden Toplu Taşıma Araçlarına Klima Denetimi

Elazığ Belediyesi trafik ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimi yaptı. Malatya, Zübeyde Hanım ve İstasyon caddelerinde yapılan kontrollerde, minibüs, otobüs ve taksiler incelendi.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimi gerçekleştirdi. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde yapılan kontrollerde Malatya, Zübeyde Hanım ve İstasyon caddeleri i gibi yoğun güzergahlar başta olmak üzere kent genelinde minibüs, otobüs ve ticari taksiler tek tek incelendi. Denetimlerde araç içi sıcaklık kontrol edilirken, kliması çalışmayan veya yeterli soğutma sağlamayan sürücüler uyarıldı. Ulaşım ekipleri, vatandaşların konforunu ön planda tutmak ve şehir içi ulaşımı daha sağlıklı hale getirmek amacıyla denetimlerin aralıklarla süreceğini bildirdi. - ELAZIĞ