Elazığ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre yolu Acil Çağrı Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ