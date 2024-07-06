Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Güney Çevre yolu Acil Çağrı Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?