Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ