Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ-Malatya karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

22.11.2024 11:00
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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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