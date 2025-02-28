Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar- Bingöl karayolunda iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olan yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekiplerce çıkartılarak, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ